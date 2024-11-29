Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam Varsa Türkiye Vardır" Sözlerini Yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ankara'da 7. Din Şûrası'nda konuşma yaptı. Konuşmasında 'İslam varsa, Türk, Kürt Arap vardır.' sözlerine yer veren Erdoğan'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Fatih Altaylı da İlber Ortaylı'yı konuk ettiği programını bu sözlerle açtı. 'Bu laf üzerine düşünmek zorunda kaldık' diyen Altaylı, İlber Ortaylı'nın bu sözler hakkındaki düşüncelerini aldı.