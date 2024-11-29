Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam Varsa Türkiye Vardır" Sözlerini Yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ankara'da 7. Din Şûrası'nda konuşma yaptı. Konuşmasında 'İslam varsa, Türk, Kürt Arap vardır.' sözlerine yer veren Erdoğan'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Fatih Altaylı da İlber Ortaylı'yı konuk ettiği programını bu sözlerle açtı. 'Bu laf üzerine düşünmek zorunda kaldık' diyen Altaylı, İlber Ortaylı'nın bu sözler hakkındaki düşüncelerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan'ın gündem olan cümlesinin "Türk" tarafını ele alan ikili bir inanç ve bir milletin birbirinin varlık sebebi olup olamayacağı üzerine konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu cümlenin doğru olmadığını belirten Ortaylı "15. asırda Doğu Karadeniz’de çok vardı müslümanlık sanki.” dedi.
İşte o sözler;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın