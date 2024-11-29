onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam Varsa Türkiye Vardır" Sözlerini Yorumladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam Varsa Türkiye Vardır" Sözlerini Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 18:39

İçerik Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ankara'da 7. Din Şûrası'nda konuşma yaptı. Konuşmasında 'İslam varsa, Türk, Kürt Arap vardır.' sözlerine yer veren Erdoğan'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Fatih Altaylı da İlber Ortaylı'yı konuk ettiği programını bu sözlerle açtı. 'Bu laf üzerine düşünmek zorunda kaldık' diyen Altaylı, İlber Ortaylı'nın bu sözler hakkındaki düşüncelerini aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Erdoğan'ın gündem olan cümlesinin "Türk" tarafını ele alan ikili bir inanç ve bir milletin birbirinin varlık sebebi olup olamayacağı üzerine konuştu.

Erdoğan'ın gündem olan cümlesinin "Türk" tarafını ele alan ikili bir inanç ve bir milletin birbirinin varlık sebebi olup olamayacağı üzerine konuştu.

Bu cümlenin doğru olmadığını belirten Ortaylı "15. asırda Doğu Karadeniz’de çok vardı müslümanlık sanki.” dedi.

Bu cümlenin doğru olmadığını belirten Ortaylı "15. asırda Doğu Karadeniz’de çok vardı müslümanlık sanki.” dedi.

İşte o sözler;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın