Ebru Eroğlu'na İhraç Talebinin Ardından İlber Ortaylı'nın Kadın Askerlerimiz İçin Söyledikleri Hatırlandı

Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilk olmuş, Deniz, Kara ve Hava Harp okulu birincileri kadın öğrenciler olmuştu. Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenine bir grup teğmenin kılıçlı yemini damgasını vurmuştu. Törende “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan teğmenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bugün Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu hakkında ihraç talebiyle disipline sevk kararı çıktığı öğrenildi. Karar elbette tartışmaları da beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Elbet Ortaylı'nın mezuniyet töreninin ardından gelen tepkiler hakkında KAFA TV isimli kanalda yaptığı konuşma yeniden hatırlandı.
Bu memleketin ordusunda her zaman savaşçı kadınların olduğunu belirten Ortaylı "Ayasofya'da çıkıp da hutbeyi okuyan elinde kılıç tutuyorsa burada da tutar." demişti.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın