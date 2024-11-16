Ebru Eroğlu'na İhraç Talebinin Ardından İlber Ortaylı'nın Kadın Askerlerimiz İçin Söyledikleri Hatırlandı

Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilk olmuş, Deniz, Kara ve Hava Harp okulu birincileri kadın öğrenciler olmuştu. Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenine bir grup teğmenin kılıçlı yemini damgasını vurmuştu. Törende “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan teğmenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bugün Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu hakkında ihraç talebiyle disipline sevk kararı çıktığı öğrenildi. Karar elbette tartışmaları da beraberinde getirdi.