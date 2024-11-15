Bir Sokak Röportajında Torununa Köfte Ekmek Alamadığını Söyleyen Bir Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Emekli maaşları, ülkemizin sürekli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması, sürekli değişen fiyatlar karşısında emeklinin belini bir hayli büktü. Emekli maaşlarındaki değişiklikler, ekonomik koşulların yanı sıra siyasi kararlar ve sosyal politikalarla da yakından ilişkili. Seçim döneminde büyük vaatler duyan emekli bunun karşılığını göremeyince tepkisini sandıkta vermişti. O günden bugüne durumda herhangi bir değişiklik olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sokak röportajında konuşan bir kadın, torununa köfte ekmek alamadığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ben de isterdim" diyen kadın gözyaşlarını tutamadı.
İşte o röportaj;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın