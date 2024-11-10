Bir Sokak Röportajında İnsanlara “Atatürk Bugün Hayatta Olsaydı Ne Söylerdiniz?” Sorusu Soruldu

Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden tam 86 yıl geçti. Kaç yıl geçerse geçsin ona duyulan özlem ve minnet hiç değişmedi. Bugün yine her yıl olduğu gibi, saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Yurdun dört bir yanında insanlar 2 dakikalık saygı duruşuyla Atatürk'ü anarken, onun bize bıraktıklarını, ona borçlu olduğumuz pek çok şeyi tekrar tekrar hatırladı. Elbette sahip çıkamadığımız değerlerini de...