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Bir Sokak Röportajında İnsanlara “Atatürk Bugün Hayatta Olsaydı Ne Söylerdiniz?” Sorusu Soruldu

Bir Sokak Röportajında İnsanlara “Atatürk Bugün Hayatta Olsaydı Ne Söylerdiniz?” Sorusu Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 13:50 Son Güncelleme: 10.11.2024 - 14:02

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Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden tam 86 yıl geçti. Kaç yıl geçerse geçsin ona duyulan özlem ve minnet hiç değişmedi. Bugün yine her yıl olduğu gibi, saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Yurdun dört bir yanında insanlar 2 dakikalık saygı duruşuyla Atatürk'ü anarken, onun bize bıraktıklarını, ona borçlu olduğumuz pek çok şeyi tekrar tekrar hatırladı. Elbette sahip çıkamadığımız değerlerini de...

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Mersin Analiz isimli kanal insanlara “Atatürk Bugün Hayatta Olsaydı Ne Söylerdiniz?” sorusunu sordu.

Mersin Analiz isimli kanal insanlara “Atatürk Bugün Hayatta Olsaydı Ne Söylerdiniz?” sorusunu sordu.

7'den 70'e herkesin benzer cevapları verdiği o röportaj geldiğimiz nokta hakkında uzun uzun düşündürdü.

7'den 70'e herkesin benzer cevapları verdiği o röportaj geldiğimiz nokta hakkında uzun uzun düşündürdü.

İşte o röportaj;

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