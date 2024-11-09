"O Hep Bizimle": İBB'nin Yapay Zeka ile Hazırladığı 10 Kasım Videosu Tüyleri Diken Diken Etti

Bu yıl Ulu Önder Mustada Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Türkiye'nin dört bir yanında halk, ona olan minnet duygularını paylaşımlarla dile getiriyor. Ülkemizin kurucusuna olan saygıyı göstermek adına, önemli markalarımız da bu özel günü unutmadı ve çarpıcı videolarla anısını yaşattı. Sanat dünyasının önde gelen isimleri, siyasetçiler, futbol kulüpleri ve belediyeler de benzer etkinliklerle Ulu Önder'e olan sevgi ve minnetlerini ifade etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka ile etkileyici bir 10 Kasım videosuna imza attı.
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Atamızı, ülkemizin önemli anlarında gördüğümüz o video, tüyleri diken diken etti.
İşte o video;
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