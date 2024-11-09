Görüş Bildir
Haberler
Video
"O Hep Bizimle": İBB'nin Yapay Zeka ile Hazırladığı 10 Kasım Videosu Tüyleri Diken Diken Etti

"O Hep Bizimle": İBB'nin Yapay Zeka ile Hazırladığı 10 Kasım Videosu Tüyleri Diken Diken Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 20:48

İçerik Devam Ediyor

Bu yıl Ulu Önder Mustada Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Türkiye'nin dört bir yanında halk, ona olan minnet duygularını paylaşımlarla dile getiriyor. Ülkemizin kurucusuna olan saygıyı göstermek adına, önemli markalarımız da bu özel günü unutmadı ve çarpıcı videolarla anısını yaşattı. Sanat dünyasının önde gelen isimleri, siyasetçiler, futbol kulüpleri ve belediyeler de benzer etkinliklerle Ulu Önder'e olan sevgi ve minnetlerini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka ile etkileyici bir 10 Kasım videosuna imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka ile etkileyici bir 10 Kasım videosuna imza attı.

Atamızı, ülkemizin önemli anlarında gördüğümüz o video, tüyleri diken diken etti.

Atamızı, ülkemizin önemli anlarında gördüğümüz o video, tüyleri diken diken etti.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın