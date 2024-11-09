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Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Yaptığı Tespitlerle Beyin Yaktı: "Türkiye'de Aç, İşsiz Var mı?"

Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Yaptığı Tespitlerle Beyin Yaktı: "Türkiye'de Aç, İşsiz Var mı?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 19:03

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Son yıllarda ülkemizde sokak röportajı furyası giderek arttı. Özellikle seçim döneminde heyecanla takip edilen bu röportajlar bugün hala ilgiyle takip ediliyor. Sokak röportajları, insanların fikirlerini ifade edebildikleri alanlar. Elbette bu röportajlar birbirinden ilginç fikirlere ve anlara sahne olabiliyor. Hemen hemen her kesimden insana mikrofon uzatılan röportajlarda birbirinden uç düşünceler ortaya çıkabiliyor.

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Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının röportajında konuşan bir vatandaş yaptığı tespitlerle gündem oldu.

Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının röportajında konuşan bir vatandaş yaptığı tespitlerle gündem oldu.

Amerika hangi ürünün fiyatını yükseltmek istiyorsa, o ürünü tırlarla alıp denize döktüğünü söyleyen vatandaş, ülkemizde kimsenin işsiz ya da aç olmadığını söyledi.

Amerika hangi ürünün fiyatını yükseltmek istiyorsa, o ürünü tırlarla alıp denize döktüğünü söyleyen vatandaş, ülkemizde kimsenin işsiz ya da aç olmadığını söyledi.

İşte o röportaj;

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