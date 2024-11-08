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Yetişkinlere Ders Verdiler: Bilecik'te 3 Çocuk Yolda Buldukları 16 Bin TL'yi Zabıtaya Teslim Etti

Yetişkinlere Ders Verdiler: Bilecik'te 3 Çocuk Yolda Buldukları 16 Bin TL'yi Zabıtaya Teslim Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 18:02

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Dünyamızın en saf ve masum varlıkları kuşkusuz çocuklardır. Onlar, dünyanın karmaşasına rağmen saflıklarını ve masumiyetlerini koruyabilen ender varlıklardır. Onlar, hayatın tüm karmaşasına rağmen içlerindeki masumiyeti ve saflığı kaybetmezler. Bilecik'te 3 öğrenci yolda bir miktar para buldu. Parayı bulur bulmaz zabıtaya koşan minikler yetişkinlere adeta ders verdi.

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Bilecik'te 3 ilkokul öğrencisi Hüseyin Kayra Daş, Metehan Akar ve Mustafa Göz', oyun oynadıkları sırada 16 bin TL buldu.

Bilecik'te 3 ilkokul öğrencisi Hüseyin Kayra Daş, Metehan Akar ve Mustafa Göz', oyun oynadıkları sırada 16 bin TL buldu.

Buldukları parayla soluğu yetkililerin yanında alan miniklerin bu hareketi taktir topladı.

Buldukları parayla soluğu yetkililerin yanında alan miniklerin bu hareketi taktir topladı.

İşte o video;

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