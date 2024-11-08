Yetişkinlere Ders Verdiler: Bilecik'te 3 Çocuk Yolda Buldukları 16 Bin TL'yi Zabıtaya Teslim Etti

Dünyamızın en saf ve masum varlıkları kuşkusuz çocuklardır. Onlar, dünyanın karmaşasına rağmen saflıklarını ve masumiyetlerini koruyabilen ender varlıklardır. Onlar, hayatın tüm karmaşasına rağmen içlerindeki masumiyeti ve saflığı kaybetmezler. Bilecik'te 3 öğrenci yolda bir miktar para buldu. Parayı bulur bulmaz zabıtaya koşan minikler yetişkinlere adeta ders verdi.