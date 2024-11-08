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İspanya'da Yüzlerce Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Selin Ardından Halk Sokakları Kendileri Temizledi

İspanya'da Yüzlerce Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Selin Ardından Halk Sokakları Kendileri Temizledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 16:29 Son Güncelleme: 08.11.2024 - 16:36

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İspanya geçtiğimiz günlerde büyük bir felaketle sarsıldı. Valensiya'da meydana gelen sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin büyük ihmalleri olduğunu belirten halk, özellikle hükümete ağır eleştirilerde bulundu. Bölgeyi ziyaret eden kral ve kraliçe halkın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Ölü sayısının 200'ü aştığı felakette 100'e yakın insanın da kayıp olduğu biliniyor.

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Bugün hala felaketin yaralarını sarmaya çalışan İspanya halkı ellerine aletler alarak sokaklara çıktı.

Bugün hala felaketin yaralarını sarmaya çalışan İspanya halkı ellerine aletler alarak sokaklara çıktı.

Yolları kendi çabalarıyla temizlemeye çalışan insanların o anları sosyal medyada gündem oldu.

Yolları kendi çabalarıyla temizlemeye çalışan insanların o anları sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler;

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