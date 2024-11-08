İspanya'da Yüzlerce Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan Selin Ardından Halk Sokakları Kendileri Temizledi

İspanya geçtiğimiz günlerde büyük bir felaketle sarsıldı. Valensiya'da meydana gelen sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin büyük ihmalleri olduğunu belirten halk, özellikle hükümete ağır eleştirilerde bulundu. Bölgeyi ziyaret eden kral ve kraliçe halkın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Ölü sayısının 200'ü aştığı felakette 100'e yakın insanın da kayıp olduğu biliniyor.