Antalya'da Bir Vatandaş Donald Trump'ın Yeniden Başkan Olması Şerefine Turp ve Ejder Meyvesi Dağıttı

Geçtiğimiz gün ABD'de başkanlık seçimleri sonuçlandı. Kamala Haris ve Donald Trump arasında geçen seçim yarışının galibi Trump oldu. Seçim ABD'nin olduğu kadar Türkiye'nin de gündemindeydi. Seçim dönemi mizahşörlerin elinde tam bir mizah şölenine dönüştü. Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesine elbette farklı yorumlar da geldi.
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Antalyalı bir üretici, Trump'ın seçim zaferi şerefine halka turp ve ejder meyvesi dağıttı.
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Turpun, Trump'ın bir simgesi olduğunu söyleyen üretici ejder meyvesinin de Trump'ın ejderha gibi küllerinden yeniden doğmasını simgelediğini söyledi.
İşte o video;
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