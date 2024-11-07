Bir Gurbetçi Almanya'daki Market Fiyatlarından Sonra Şimdi de Televizyon Programlarını Karşılaştırdı

'almanyadan_erhan' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi sokak röportajlarında Almanya hakkında ortaya atılan iddiaların aslını paylaştığı videoları ile sık sık viral oluyor. Özellikle market fiyatları konusunda yaptığı karşılaştırmalar oldukça dikkat çekiyor. 35 Euro'luk domates videosu oldukça konuşulmuştu hatırlarsanız. Kendisinden son olarak farklı bir karşılaştırma videosu geldi.
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Erhan Aksoy, yıllardır gündüz kuşağının değişmeyen programı 'Yemekteyiz'i ele aldı ve programın Almanya'daki versiyonu ile bir kıyaslama yaptı.
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Almanya'da oldukça sakin geçen programın ülkemizde oldukça kaotik olması izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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