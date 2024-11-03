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Gördüklerimi Sil!: Restoranların Fark Yaratma Yarışının Son Ürünü "Ahtapot Döner" Oldu

Gördüklerimi Sil!: Restoranların Fark Yaratma Yarışının Son Ürünü "Ahtapot Döner" Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 09:36

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Bildiğiniz üzere son dönemde yemek sektörü bambaşka bir boyut kazandı. Restoranlar gerek sunum biçimleri gerekse yemekleri ile fark yaratmak için birbirinden ilginç yöntemler denemeye başladı.

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Ankara'da bir restoran geleneksel dönerimiz ile bir deniz ürününü birleştirdi ve ortaya "Ahtapot Döner" fikri çıktı.

Ankara'da bir restoran geleneksel dönerimiz ile bir deniz ürününü birleştirdi ve ortaya "Ahtapot Döner" fikri çıktı.

"Daha farklı ne yapabiliriz?" diye düşündükten sonra ortaya çıkan bu fikir pek çok kişiye ilginç geldi.

"Daha farklı ne yapabiliriz?" diye düşündükten sonra ortaya çıkan bu fikir pek çok kişiye ilginç geldi.

İşte o döner;

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