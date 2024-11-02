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Türkiye'de Cadılar Bayramı:Kostümleriyle Taksiye Binmek Zorunda Kalan Gençler Yaşadıkları Mahcubiyeti Paylaştı

Türkiye'de Cadılar Bayramı:Kostümleriyle Taksiye Binmek Zorunda Kalan Gençler Yaşadıkları Mahcubiyeti Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2024 - 23:52

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Cadılar Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanmaya başladı. İnsanların birbirinden ilginç kostümlerle doyasıya eğlendiği partiler sosyal medyamızı ele geçirdiği bildiğiniz üzere. Cadılar Bayramı son birkaç yıldır ülkemizde de kutlanıyor ve ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DB1MvMJog...
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Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye giden gençler bindikleri takside yaşadıkları mahcubiyeti paylaştı.

Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye giden gençler bindikleri takside yaşadıkları mahcubiyeti paylaştı.

Sıradan bir günde ilginç kostümlerle yolculuk yapan gençlerin o anları, izleyenleri de gülümsetti.

Sıradan bir günde ilginç kostümlerle yolculuk yapan gençlerin o anları, izleyenleri de gülümsetti.

İşte o video;

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