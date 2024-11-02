Konu Böyle Öğretilir: Öğrencilerin Deyimlerimizi Canlandırdığı Eğlenceli Ders Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA8LJg...
Öğretmenlik, dünyanın en kıymetli ve önemli mesleklerinden biridir. Bir neslin şekillenmesinde ve yetişmesinde önemli bir rol üstlenen öğretmenler, genç beyinlere bilgi ve değer aşılarlar. Her bir öğrenciye eğitimin güzelliğini ve okulun değerini aşılamak için çabalayan öğretmenler, geleceğin temel taşlarını oluşturur. Bu nedenle, öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve topluma hizmet etme yoludur. Öğrencilerine okulu ve dersleri sevdirmenin ilginç yollarını bulan öğretmenler, özellikle eğitim hayatının başındaki öğrenciler için büyük bir şanstır.
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Bir okulda öğrenciler, deyimleri canlandırarak öğrendi.
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'Göz gezdirmek'ten 'şeytanın bacağını kırma'ya kadar pek çok deyimin canlandırdığı etkinlik beğeni topladı.
İşte o video;
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