Soruşturma Açıldı: 29 Ekim Töreninde Öğrencilere Alizade Şarkısı ile Gösteri Yaptırdılar

Geçtiğimiz 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık. Ülkenin dört bir yanından 7'den 70'e pek çok kişi bu özel günü coşkuyla kutladı. Tüm okullarda bu özel gün için çeşitli gösteriler yapıldı.
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Bir okulda öğrencilere Alizade'nin 'Anormal' şarkısı ile gösteri yaptırıldı.
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Argo sözlerin yer aldığı şarkıyla yapılan gösterinin ardından öğretmen ve tören komitesi hakkında soruşturma başlatıldı.
İşte o gösteri;
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