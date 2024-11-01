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Soruşturma Açıldı: 29 Ekim Töreninde Öğrencilere Alizade Şarkısı ile Gösteri Yaptırdılar

Soruşturma Açıldı: 29 Ekim Töreninde Öğrencilere Alizade Şarkısı ile Gösteri Yaptırdılar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 20:34 Son Güncelleme: 01.11.2024 - 20:55

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Geçtiğimiz 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık. Ülkenin dört bir yanından 7'den 70'e pek çok kişi bu özel günü coşkuyla kutladı. Tüm okullarda bu özel gün için çeşitli gösteriler yapıldı.

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Bir okulda öğrencilere Alizade'nin 'Anormal' şarkısı ile gösteri yaptırıldı.

Bir okulda öğrencilere Alizade'nin 'Anormal' şarkısı ile gösteri yaptırıldı.

Argo sözlerin yer aldığı şarkıyla yapılan gösterinin ardından öğretmen ve tören komitesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Argo sözlerin yer aldığı şarkıyla yapılan gösterinin ardından öğretmen ve tören komitesi hakkında soruşturma başlatıldı.

İşte o gösteri;

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