Yine İş Başındalar! Atatürk'e Benzerliği ile Tanınan Bir Şahıs 29 Ekim'de Canlı Yayın Açarak Para Topladı

Atatürk'e benzeliklerini kullanarak halkı istismar eden vatandaşlara daha önce rastlamıştık bildiğiniz üzere. Çeşitli etkinliklerde ücreti karşılığında boy göstermekten, restoranlarda ücretsiz yemek yemeye kadar bunu bir para kaynağına dönüştüren insanlar tepki toplamıştı.