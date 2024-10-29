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Yine İş Başındalar! Atatürk'e Benzerliği ile Tanınan Bir Şahıs 29 Ekim'de Canlı Yayın Açarak Para Topladı

Yine İş Başındalar! Atatürk'e Benzerliği ile Tanınan Bir Şahıs 29 Ekim'de Canlı Yayın Açarak Para Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
29.10.2024 - 15:19 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 15:23

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Atatürk'e benzeliklerini kullanarak halkı istismar eden vatandaşlara daha önce rastlamıştık bildiğiniz üzere. Çeşitli etkinliklerde ücreti karşılığında boy göstermekten, restoranlarda ücretsiz yemek yemeye kadar bunu bir para kaynağına dönüştüren insanlar tepki toplamıştı.

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Onlardan biri cumhuriyetimizin 101. yılını fırsat bilerek TikTok'ta canlı yayın açtı.

Onlardan biri cumhuriyetimizin 101. yılını fırsat bilerek TikTok'ta canlı yayın açtı.

Açtığı yayında gelen hediyeleri toplayan şahsın o anları tepki topladı.

Açtığı yayında gelen hediyeleri toplayan şahsın o anları tepki topladı.

İşte o yayın;

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twitter.com

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twitter.com
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