En Güzel Cumhuriyet Bayramı Kutlaması: Patili Dostlarımızın Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Kalpleri Isıttı

Bugün cumhuriyetimizin 101. yılı. Ülkenin dört bir yanında, 7'den 70'e herkes bu özel günü coşkuyla kutluyor. Ortaya kalpleri ısıtan pek çok görüntü çıktı. Bir kutlama videosu da patili dostlarımızdan geldi.
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'iskinmogolalci' isimli sosyal medya kullanıcısı Cumhuriyetimizin 101. yılını patili dostlarımızla kutladı.
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Yürümelerine yardımcı olan araçlarla doyasıya koşan patili dostlarımızın kutlama anları kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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