Cumhuriyetimizin 101. Yılında Zaten Masal Diyarı Gibi Görünen Kapadokya'da Harika Bir Görüntü Oluştu

Kapadokya, Türkiye'nin en büyük turistik cazibe merkezlerinden biri. Bu eşsiz bölge, adeta bir masal dünyasını andırıyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.