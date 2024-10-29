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Cumhuriyetimizin 101. Yılında Zaten Masal Diyarı Gibi Görünen Kapadokya'da Harika Bir Görüntü Oluştu

Cumhuriyetimizin 101. Yılında Zaten Masal Diyarı Gibi Görünen Kapadokya'da Harika Bir Görüntü Oluştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
29.10.2024 - 11:48

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Kapadokya, Türkiye'nin en büyük turistik cazibe merkezlerinden biri. Bu eşsiz bölge, adeta bir masal dünyasını andırıyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Cumhuriyetimizin 101. yılında Kapadokya bayraklarla donatıldı.

Cumhuriyetimizin 101. yılında Kapadokya bayraklarla donatıldı.

Zaten bir masal diyarı gibi görünen Kapadokya'da harika bir görüntü oluştu.

Zaten bir masal diyarı gibi görünen Kapadokya'da harika bir görüntü oluştu.

İşte o görüntüler;

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