İl Emniyet Müdürü Kayıtsız Kalmadı: Bingöl'de Yolda Yürürken İstiklal Marşı'nı Duyunca Durup 'Hazır Ol'a Geçti

Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Başta okullar olmak üzere, ülkenin dört bir yanında kutlama heyecanı başladı.
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Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eğmen, yolda yürüdüğü sırada İstiklal Marşı'nı duyunca durup, hazı ola geçti.
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O anlara kayıtsız kalmayan Bingöl İl Emniyet Müdürü Eymen'i okulunda ziyaret etti ve ona hediyeler verdi.
İşte o anlar;
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