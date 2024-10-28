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İl Emniyet Müdürü Kayıtsız Kalmadı: Bingöl'de Yolda Yürürken İstiklal Marşı'nı Duyunca Durup 'Hazır Ol'a Geçti

İl Emniyet Müdürü Kayıtsız Kalmadı: Bingöl'de Yolda Yürürken İstiklal Marşı'nı Duyunca Durup 'Hazır Ol'a Geçti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
28.10.2024 - 17:13

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Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Başta okullar olmak üzere, ülkenin dört bir yanında kutlama heyecanı başladı.

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Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eğmen, yolda yürüdüğü sırada İstiklal Marşı'nı duyunca durup, hazı ola geçti.

Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eğmen, yolda yürüdüğü sırada İstiklal Marşı'nı duyunca durup, hazı ola geçti.

O anlara kayıtsız kalmayan Bingöl İl Emniyet Müdürü Eymen'i okulunda ziyaret etti ve ona hediyeler verdi.

O anlara kayıtsız kalmayan Bingöl İl Emniyet Müdürü Eymen'i okulunda ziyaret etti ve ona hediyeler verdi.

İşte o anlar;

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