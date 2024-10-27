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Kandıralı Ferdi Kalk Büyüğün Geldi: Öğretmeninin Sorduğu Her Şeyi Yanlış Anlayan Öğrencinin Gülümseten Anları

Kandıralı Ferdi Kalk Büyüğün Geldi: Öğretmeninin Sorduğu Her Şeyi Yanlış Anlayan Öğrencinin Gülümseten Anları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 10:28

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Bazen her birimizin algıları kapalı olabiliyor ve söylenen her şeyi bambaşka biçimde anlayabiliyoruz. Durum böyle olunca da ortaya güldüren görüntüler çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBgdSW...
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Bir öğrenci, öğretmeninin sorduğu soruyu da cevabı da tamamen yanlış anlayıp ortaya bambaşka cümle ve kelimeler çıkarttı.

Bir öğrenci, öğretmeninin sorduğu soruyu da cevabı da tamamen yanlış anlayıp ortaya bambaşka cümle ve kelimeler çıkarttı.

Minik kızın o şaşkınlığı, şarkı sözlerini tamamen yanlış anlamasıyla meşhur olan Kandıralı Ferdi'ye benzetildi.

Minik kızın o şaşkınlığı, şarkı sözlerini tamamen yanlış anlamasıyla meşhur olan Kandıralı Ferdi'ye benzetildi.

İşte o video;

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