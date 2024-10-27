Kandıralı Ferdi Kalk Büyüğün Geldi: Öğretmeninin Sorduğu Her Şeyi Yanlış Anlayan Öğrencinin Gülümseten Anları

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBgdSW...
Bazen her birimizin algıları kapalı olabiliyor ve söylenen her şeyi bambaşka biçimde anlayabiliyoruz. Durum böyle olunca da ortaya güldüren görüntüler çıkabiliyor.
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Bir öğrenci, öğretmeninin sorduğu soruyu da cevabı da tamamen yanlış anlayıp ortaya bambaşka cümle ve kelimeler çıkarttı.
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Minik kızın o şaşkınlığı, şarkı sözlerini tamamen yanlış anlamasıyla meşhur olan Kandıralı Ferdi'ye benzetildi.
İşte o video;
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