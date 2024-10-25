Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Soner'den Daha Fazla Murat Soner'e Benzediği Taklit Videosu ile Güldürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBbzjMpoi_a/
Youtube'da dizi-film eleştirileri yapan Murat Soner'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisinin yaptığı tespitler beğenildiği kadar, zaman zaman eleştirilerin odağı da oluyor. Youtube'da en çok takipçiye sahip dizi-film eleştiri kanalına sahip olan Soner, kısa sürede Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.
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Taklit videoları ile tanınan Ahmet Hakan Keleş, bu sefer de Murat Soner taklidi yaptığı video ile viral oldu.
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Murat Soner'den daha fazla Murat Soner'e benzeyen Ahmet Hakan, videosunda kendisi uydurup kendisi eleştirdiği diziyi de çektiği videosuyla beğeni topladı.
İşte o video;
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