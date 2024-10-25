Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Soner'den Daha Fazla Murat Soner'e Benzediği Taklit Videosu ile Güldürdü

Youtube'da dizi-film eleştirileri yapan Murat Soner'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisinin yaptığı tespitler beğenildiği kadar, zaman zaman eleştirilerin odağı da oluyor. Youtube'da en çok takipçiye sahip dizi-film eleştiri kanalına sahip olan Soner, kısa sürede Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.