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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Soner'den Daha Fazla Murat Soner'e Benzediği Taklit Videosu ile Güldürdü

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Soner'den Daha Fazla Murat Soner'e Benzediği Taklit Videosu ile Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 21:27 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 21:31

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Youtube'da dizi-film eleştirileri yapan Murat Soner'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisinin yaptığı tespitler beğenildiği kadar, zaman zaman eleştirilerin odağı da oluyor. Youtube'da en çok takipçiye sahip dizi-film eleştiri kanalına sahip olan Soner, kısa sürede Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBbzjMpoi_a/
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Taklit videoları ile tanınan Ahmet Hakan Keleş, bu sefer de Murat Soner taklidi yaptığı video ile viral oldu.

Taklit videoları ile tanınan Ahmet Hakan Keleş, bu sefer de Murat Soner taklidi yaptığı video ile viral oldu.

Murat Soner'den daha fazla Murat Soner'e benzeyen Ahmet Hakan, videosunda kendisi uydurup kendisi eleştirdiği diziyi de çektiği videosuyla beğeni topladı.

Murat Soner'den daha fazla Murat Soner'e benzeyen Ahmet Hakan, videosunda kendisi uydurup kendisi eleştirdiği diziyi de çektiği videosuyla beğeni topladı.

İşte o video;

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