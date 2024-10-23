Kırmızı Halı Akımı Türkiye'ye de Geldi:İnsanların Önüne Rastgele Kırmızı Halı Seren Adam Pek Umduğunu Bulamadı

Sosyal medyada birbirinden farklı konseptlerde video akımlarına rastlıyoruz. İnsanların önüne rastgele kırmızı halı serilerek onları süperstar gibi hissettirildiği video akımlarıma denk gelmişsinizdir. Sıradan bir günde insanların enerjisini bir anda değiştiren bu akım ülkemizde de denendi.