Kırmızı Halı Akımı Türkiye'ye de Geldi:İnsanların Önüne Rastgele Kırmızı Halı Seren Adam Pek Umduğunu Bulamadı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBVeeg...
Sosyal medyada birbirinden farklı konseptlerde video akımlarına rastlıyoruz. İnsanların önüne rastgele kırmızı halı serilerek onları süperstar gibi hissettirildiği video akımlarıma denk gelmişsinizdir. Sıradan bir günde insanların enerjisini bir anda değiştiren bu akım ülkemizde de denendi.
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Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul sokaklarında insanların önüne kırmızı halı sererek üzerinde yürümelerini istedi.
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Yurt dışında çekilen videolarda insanlar düşünmeden duruma hemen uyum sağlayıp tadını çıkarırken ülkemizde bazılarının olaya tedirgin bir biçimde yaklaşması izleyenleri düşündürdü.
İşte o video;
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