Hindistan'da Bir Restoranda Masaya Getirilen Kuru Buzları Ağızlarına Atan Müşterilerin Dili Yandı

Her dönem 'sunum çılgınlığına' yeni bir unsur ekleniyor bildiğiniz üzere. Son zamanlarda da restoranlar kuru buz kullanımını yaygınlaştırmış durumda. Özellikle sunumlar sırasında etkileyici bir atmosfer yaratmak için tercih ediliyor. İçeceklerden tatlılara, birçok farklı yemekte kuru buz kullanılıyor. Bu sayede hem görsel bir şölen sunuluyor hem de müşterilere unutulmaz bir deneyim yaşatılıyor.
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Hindistan'da bir restoranda bir grup müşteri masaya gelen kuru buzu ağzına attı.
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Bir süre sonra dillerinden kan gelmeye başlayan müşteriler ne yapacağını şaşırdı.
İşte o anlar;
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