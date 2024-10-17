Dubai Çikolatası İçin Önünde Uzun Kuyruk Oluşan Dükkanın Sahibi Konuştu: "İnsanlar Çikolata ile Mutlu Oluyor"

Sosyal medyada dönem dönem bazı yiyecekler moda oluyor. Bu yiyeceklerle çekilen videolar hızla akıma dönüşüyor ve sonucunda da market rafları boşalıyor. Son dönemin modası da Dubai Çikolatası. Hatta Dubai Çikolatası satan bir dükkanın önünde oluşan kuyruk görenleri şoke etmişti.