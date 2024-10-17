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Dubai Çikolatası İçin Önünde Uzun Kuyruk Oluşan Dükkanın Sahibi Konuştu: "İnsanlar Çikolata ile Mutlu Oluyor"

Dubai Çikolatası İçin Önünde Uzun Kuyruk Oluşan Dükkanın Sahibi Konuştu: "İnsanlar Çikolata ile Mutlu Oluyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 11:39

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Sosyal medyada dönem dönem bazı yiyecekler moda oluyor. Bu yiyeceklerle çekilen videolar hızla akıma dönüşüyor ve sonucunda da market rafları boşalıyor. Son dönemin modası da Dubai Çikolatası. Hatta Dubai Çikolatası satan bir dükkanın önünde oluşan kuyruk görenleri şoke etmişti.

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O dükkanın sahibi gördüğü ilgi hakkında konuştu.

O dükkanın sahibi gördüğü ilgi hakkında konuştu.

"İnsanlar artık araba almıyor, ev almıyor, çikolata alıp mutlu olmak istiyorlar." diyen dükkan sahibi de gördüğü ilgiden memnun.

"İnsanlar artık araba almıyor, ev almıyor, çikolata alıp mutlu olmak istiyorlar." diyen dükkan sahibi de gördüğü ilgiden memnun.

İşte o video;

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