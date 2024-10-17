Güney Korelilerin Uzun Yaşam Sırrı: 80 Yaşında İnsanlar Spor Salonunda

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBB15C...
Güney Kore, dünyanın en yüksek yaşam süresine sahip ülkeleri arasında. Bu durum elbette ülkenin sağlık hizmetlerinin kalitesi, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı gibi etkenlerle doğrudan ilişkili. Ayrıca, Güney Kore'nin sağlık bilincinin yüksek olması ve halkın genel sağlık durumuna önem vermesi de bu durumu destekleyen faktörler arasında.
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Sinan Sağlam isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Güney Kore'de bir spor salonuna gitti.
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Spor salonunda gençlerden çok 70-80 yaşındaki insanların olması dikkat çekti.
İşte o video;
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