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Yanlışlıkla Paris'e Gitmek mi? Arkadaşlarına Şaka Yapmak İsteyen Bir Kadın Paris'e Giden Trende Kaldı

Yanlışlıkla Paris'e Gitmek mi? Arkadaşlarına Şaka Yapmak İsteyen Bir Kadın Paris'e Giden Trende Kaldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 23:01

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Her arkadaş grubunun arasındaki tatlı şakalar unutulmaz anılara dönüşür. Fakat artık bazı şakalar da pek çok şey gibi sınıfsal. Arkadaşlarına şaka yapayım derken yanlışlıkla Paris'e giden kadın gibi...

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBBq8o...
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Bir arkadaş gurubu, tren bekledikleri esnada bir arkadaşları şaka yapmak için Paris'e giden trene atladı.

Bir arkadaş gurubu, tren bekledikleri esnada bir arkadaşları şaka yapmak için Paris'e giden trene atladı.

Trenin kapıları kapanınca kadın içerde kaldı ve biletsiz bir şekilde Paris'e doğru yola çıktı.

Trenin kapıları kapanınca kadın içerde kaldı ve biletsiz bir şekilde Paris'e doğru yola çıktı.

O anlar izleyenleri güldürürken, trene biletsiz binmenin cezası da merak konusu oldu.

İşte o video;

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