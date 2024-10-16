Yanlışlıkla Paris'e Gitmek mi? Arkadaşlarına Şaka Yapmak İsteyen Bir Kadın Paris'e Giden Trende Kaldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBBq8o...
Her arkadaş grubunun arasındaki tatlı şakalar unutulmaz anılara dönüşür. Fakat artık bazı şakalar da pek çok şey gibi sınıfsal. Arkadaşlarına şaka yapayım derken yanlışlıkla Paris'e giden kadın gibi...
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Bir arkadaş gurubu, tren bekledikleri esnada bir arkadaşları şaka yapmak için Paris'e giden trene atladı.
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Trenin kapıları kapanınca kadın içerde kaldı ve biletsiz bir şekilde Paris'e doğru yola çıktı.
İşte o video;
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