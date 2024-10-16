Neyseki Sağlam Çıktı: Bir Kadın Denize Düşürdüğü Telefonunu Bulması İçin Bir Dalgıca 10 Bin TL Ödedi

Günümüzde telefonlar oldukça pahalı bildiğiniz üzere. Hatta eski model araçlarla takas bile edilebiliyor. Durum böyle olunca telefonları dikkatli korumak da elzem hale geliyor.
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Bir kadın, denize düşürdüğü telefonunu bulması için bir dalgıca 10 bin TL ödedi.
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Telefonu dakikalar içinde sorunsuz bir şekilde teslim alan kadın derin bir oh çekti.
İşte o kurtarma operasyonu;
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