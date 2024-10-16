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Piramitlerin Tepesinde Uçuş Gerçekleştiren Bir Adam Giza Piramidi'nin Tepesinde Bir Köpek Gördü

Piramitlerin Tepesinde Uçuş Gerçekleştiren Bir Adam Giza Piramidi'nin Tepesinde Bir Köpek Gördü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 20:35

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Mısır Piramitleri, eşsiz ve büyüleyici yapılarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeken bir miras. Bu devasa taş yığınlarının, antik dönemlerde nasıl inşa edildiği hala bir sır perdesi olarak kalmışken, onların varlığı, insanlık tarihindeki mühendislik ve mimari becerilerin muazzam bir kanıtı. Gizemli hikayeleri ve muhteşem görünümleriyle, Mısır Piramitleri, her bir taşında farklı bir hikaye barındırırken, ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

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Piramitlerin üzerinde uçuş gerçekleştiren bir adam beklenmedik bir görüntü ile paylaştı.

Piramitlerin üzerinde uçuş gerçekleştiren bir adam beklenmedik bir görüntü ile paylaştı.

Piramitlerin tepesinde dolaşan bir köpek gören adam o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Piramitlerin tepesinde dolaşan bir köpek gören adam o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Pek çok kişi görüntülerin gerçek mi yoksa montaj mı olduğunu anlayamadı.

İşte o video;

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