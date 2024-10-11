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Amerika'da Yaşayan Bir Türk Günlerdir Hazırlık Yapılan Milton Kasırgası'nın Verdiği Zararı Gösterdi

Amerika'da Yaşayan Bir Türk Günlerdir Hazırlık Yapılan Milton Kasırgası'nın Verdiği Zararı Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 18:22 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 18:29

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Bildiğiniz üzere Amerika'da son günlerin gündemi son yüz yılın en büyük kasırgasıydı. Haftalardır hazırlık yapılan kasırga ülkeye ulaştı ve birçok bölgeyi savaş alanına çevirdi. Kasırganın ardından insanlar yaşadıkları bölgelerin ve evlerinin geldiği son hali paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/tayfunnbal/
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Yaşadığı bölge, kasırgadan etkilenen bir Türk de paylaştıklarıyla yaşanan kasırganın boyutunu gözler önüne serdi.

Yaşadığı bölge, kasırgadan etkilenen bir Türk de paylaştıklarıyla yaşanan kasırganın boyutunu gözler önüne serdi.

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Bölgede beklenildiği gibi elektrik kesintileri yaşanmış ve yaklaşık 4 gün devam etmiş.

Bölgede beklenildiği gibi elektrik kesintileri yaşanmış ve yaklaşık 4 gün devam etmiş.

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Fırtınanın güzergahı;

Fırtınanın güzergahı;
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İnsanlar için ayrılan bir stadyumun çatısı uçmuş;

İnsanlar için ayrılan bir stadyumun çatısı uçmuş;

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Kasırga pek çok bölgede hortumlar oluşturmuş, ağaçlar kökünden söküldüğü gibi pek çok yapı da zarar görmüş.

Kasırga pek çok bölgede hortumlar oluşturmuş, ağaçlar kökünden söküldüğü gibi pek çok yapı da zarar görmüş.

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