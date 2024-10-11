Amerika'da Yaşayan Bir Türk Günlerdir Hazırlık Yapılan Milton Kasırgası'nın Verdiği Zararı Gösterdi

Bildiğiniz üzere Amerika'da son günlerin gündemi son yüz yılın en büyük kasırgasıydı. Haftalardır hazırlık yapılan kasırga ülkeye ulaştı ve birçok bölgeyi savaş alanına çevirdi. Kasırganın ardından insanlar yaşadıkları bölgelerin ve evlerinin geldiği son hali paylaştı.