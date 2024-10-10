Amerika'da Yaşayan Bir Çift Florida'daki Kasırgadan Önce Yetkililerin Zorunlu Tuttuğu Önlemleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAzC7o...
Amerika'nın günlerdir Milton Kasırgası başladı. Kasırgadan günler önce yetkililerin yönlendirmesiyle hazırlıklara başlayan halk, kasırganın oluşturabileceği zararı en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri aldı. Pek çok Amerikalı evlerinde birkaç gün yetecek yiyecek stoğu yaptı. Aynı zamanda evlerin dış cephelerinde de bazı değişiklikler yapıldı.
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Amerika'da yaşayan Türk bir çift, kasırga öncesi aldıkları bazı önemlemleri paylaştı.
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Yetkililerin pek çok detayı düşündüğü bu önlemler, sadece izlerken bile fırtına ile ilgili endişeleri arttırdı.
İşte o önlemler;
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