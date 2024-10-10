Amerika'da Yaşayan Bir Çift Florida'daki Kasırgadan Önce Yetkililerin Zorunlu Tuttuğu Önlemleri Paylaştı

Amerika'nın günlerdir Milton Kasırgası başladı. Kasırgadan günler önce yetkililerin yönlendirmesiyle hazırlıklara başlayan halk, kasırganın oluşturabileceği zararı en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri aldı. Pek çok Amerikalı evlerinde birkaç gün yetecek yiyecek stoğu yaptı. Aynı zamanda evlerin dış cephelerinde de bazı değişiklikler yapıldı.