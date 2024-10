"Çin'in Fikirtepe'si": Çin'de Muazzam Bir Düzenle Sıralanmış Binaların Görüntüsü İzleyenlerin İçini Daralttı

Çin her alandaki aşırı düzeni ve nizamı ile tanınıyor. Bürokratik süreçlerden günlük yaşamın tüm detaylarına kadar, bu ülkenin her bir yanı, dikkatlice planlanmış ve titizlikle uygulanan bir düzenle işliyor. Bu, Çin'in her alanda kendine has bir yaşam biçimi ve düzeni olan bir toplum olduğunu gösteriyor.