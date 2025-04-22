Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Vakıfbank!
Giovanni Guidetti yönetimindeki Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-siyahlılar, play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
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Maç vermeden şampiyonluğa ulaştılar
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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