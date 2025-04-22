Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Vakıfbank!

Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Vakıfbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, toplamda 3-0'lık skorla 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Set skorları: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25