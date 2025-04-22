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Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Vakıfbank!

Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Vakıfbank!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 21:00

Giovanni Guidetti yönetimindeki Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-siyahlılar, play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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Maç vermeden şampiyonluğa ulaştılar

Maç vermeden şampiyonluğa ulaştılar

Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Vakıfbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, toplamda 3-0'lık skorla 14. kez kupayı müzesine götürdü.

  • Set skorları: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25

Şampiyonluk sayısı 👇

Vakıfbank'ın paylaşımı 👇

Vakıfbank'ın paylaşımı 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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