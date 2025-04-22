Vatandaşlar Seksekle Çocukluklarına Döndü: Düzce Belediyesi'nden 23 Nisan Paylaşımı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocuklarının da katılımıyla evrensel bir kardeşlik ve barış mesajı vermeye devam ediyor. Hem milletin kendi kaderini belirlediği hem de çocuklara duyulan sevgi ve güvenin simgesi olan bu özel gün, her yıl coşkuyla kutlanıyor.
Düzce Belediyesi ise yaptığı 23 Nisan'a özel anlamlı paylaşımla dikkat çekti.
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Genç, yaşlı demeden seksek oynayan vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.
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