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Vatandaşlar Seksekle Çocukluklarına Döndü: Düzce Belediyesi'nden 23 Nisan Paylaşımı!

Vatandaşlar Seksekle Çocukluklarına Döndü: Düzce Belediyesi'nden 23 Nisan Paylaşımı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 09:18

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocuklarının da katılımıyla evrensel bir kardeşlik ve barış mesajı vermeye devam ediyor. Hem milletin kendi kaderini belirlediği hem de çocuklara duyulan sevgi ve güvenin simgesi olan bu özel gün, her yıl coşkuyla kutlanıyor.

Düzce Belediyesi ise yaptığı 23 Nisan'a özel anlamlı paylaşımla dikkat çekti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Genç, yaşlı demeden seksek oynayan vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Genç, yaşlı demeden seksek oynayan vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Belediyenin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İçimizdeki çocuğu ortaya çıkardık.

Kaldırımlara çizdiğimiz sek sek oyunuyla çocukluğumuza küçük bir yolculuk yaptık.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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