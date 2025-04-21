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Hürrem Sultan’dan Ferit Korhan’a: Rusların Türk Dizilerine Hayranlığı Mizahi Bir Videoyla Anlatıldı

Hürrem Sultan’dan Ferit Korhan’a: Rusların Türk Dizilerine Hayranlığı Mizahi Bir Videoyla Anlatıldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 18:59

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Türk dizilerinin Rusya’da büyük bir izleyici kitlesine ulaşması artık sürpriz değil. Dramatik yapıları, güçlü oyunculukları ve tarihi anlatımlarıyla öne çıkan yapımlar, Rus izleyicilerin kalbini fethetmeye devam ediyor. Muhteşem Yüzyıl, Yalı Çapkını ve Sen Çal Kapımı gibi diziler hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda yoğun ilgi görüyor.

Bu ilginin ne kadar derin olduğunu ise bir Rus içerik üreticisinin paylaştığı eğlenceli video bir kez daha ortaya koydu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Videoda annesinin küçük çocuğun sorduğu soruya verdiği mizahi cevap, Türk dizilerine olan tutkuyu esprili bir dille gözler önüne serdi.

Videoda annesinin küçük çocuğun sorduğu soruya verdiği mizahi cevap, Türk dizilerine olan tutkuyu esprili bir dille gözler önüne serdi.

Çocukların üzerindeki Ferit Korhan, Hürrem Sultan ve İbrahim Paşa tişörtleri, Rusların Türk dizilerine olan hayranlığını mizahi bir şekilde ortaya koydu.

Sosyal medyada hızla yayılan video, Rusların Türk kültürüne duyduğu ilgiyi ve diziler aracılığıyla kurulan kültürel bağı bir kez daha gündeme taşıdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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