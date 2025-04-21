Hürrem Sultan’dan Ferit Korhan’a: Rusların Türk Dizilerine Hayranlığı Mizahi Bir Videoyla Anlatıldı

Türk dizilerinin Rusya’da büyük bir izleyici kitlesine ulaşması artık sürpriz değil. Dramatik yapıları, güçlü oyunculukları ve tarihi anlatımlarıyla öne çıkan yapımlar, Rus izleyicilerin kalbini fethetmeye devam ediyor. Muhteşem Yüzyıl, Yalı Çapkını ve Sen Çal Kapımı gibi diziler hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda yoğun ilgi görüyor.

Bu ilginin ne kadar derin olduğunu ise bir Rus içerik üreticisinin paylaştığı eğlenceli video bir kez daha ortaya koydu.