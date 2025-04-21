Bali Gerçekten Tatil Cenneti mi? Bir İçerik Üreticisi Bali'nin Olumsuz Yönlerini Sırladı!

Endonezya’nın popüler adası Bali, yıllardır dijital göçebeler ve influencer’lar arasında tatilin ve özgür yaşamın simgesi olarak lanse ediliyor. Ancak bir içerik üreticisi, Bali’ye dair bu parlak tablonun gerçeği yansıtmadığını savundu. Adanın aslında “pazarlama dehasının gereksiz pompalanmış bir ürünü” olduğunu belirten içerik üreticisi, çarpıcı iddialarını sıraladı. Video @dunyadan.notalar isimli içerik üreticisi tarafından paylaşıldı.
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İçerik üreticisi, tatil bölgesi olarak bakıldığında Bali'nin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.
Adada dikkat çeken bir diğer sorun ise serbest dolaşan ve saldırgan davranışlar sergileyen maymunlar.
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