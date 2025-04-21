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Bali Gerçekten Tatil Cenneti mi? Bir İçerik Üreticisi Bali'nin Olumsuz Yönlerini Sırladı!

Bali Gerçekten Tatil Cenneti mi? Bir İçerik Üreticisi Bali'nin Olumsuz Yönlerini Sırladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 17:35

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Endonezya’nın popüler adası Bali, yıllardır dijital göçebeler ve influencer’lar arasında tatilin ve özgür yaşamın simgesi olarak lanse ediliyor. Ancak bir içerik üreticisi, Bali’ye dair bu parlak tablonun gerçeği yansıtmadığını savundu. Adanın aslında “pazarlama dehasının gereksiz pompalanmış bir ürünü” olduğunu belirten içerik üreticisi, çarpıcı iddialarını sıraladı. Video @dunyadan.notalar isimli içerik üreticisi tarafından paylaşıldı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

İçerik üreticisi, tatil bölgesi olarak bakıldığında Bali'nin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

İçerik üreticisi, tatil bölgesi olarak bakıldığında Bali'nin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Bali'deki yemeklerin beklenenin çok altında olduğunu söyleyen içerik üreticisi, sahillerin her ne kadar kartpostalları süsleyecek güzellikte olsa da yüzmek için elverişli olmadığını, adanın yalnızca sörf için uygun olduğunu vurguladı.

Adada dikkat çeken bir diğer sorun ise serbest dolaşan ve saldırgan davranışlar sergileyen maymunlar.

Adada dikkat çeken bir diğer sorun ise serbest dolaşan ve saldırgan davranışlar sergileyen maymunlar.

İçerik üreticisi, birçok kişiyi ısırmalarına rağmen bu durumun turistlere açıkça anlatılmadığını, bir ısırık sonrası beş doz aşı yapılması gerektiği bilgisinin ise adeta gizlendiğini dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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