Sokak Röportajında Vatandaşlar "Eşinize Kalbinizi Verir misiniz?" Sorusunu Cevapladı

Eşler arasındaki sevgi, karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayanır. Sevgi, sadece kelimelerle değil, her küçük davranışla da gösterilir. Sokak röportajında, vatandaşlara “Eşinize kalbinizi verir misiniz?” sorusu soruldu ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
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Röportajda çoğunlukla vatandaşlar, eşlerine olan sevgilerini dile getirerek “Evet, kalbimi veririm” dediler.
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