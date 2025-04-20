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Sokak Röportajında Vatandaşlar "Eşinize Kalbinizi Verir misiniz?" Sorusunu Cevapladı

Sokak Röportajında Vatandaşlar "Eşinize Kalbinizi Verir misiniz?" Sorusunu Cevapladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 20:47

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Eşler arasındaki sevgi, karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayanır. Sevgi, sadece kelimelerle değil, her küçük davranışla da gösterilir. Sokak röportajında, vatandaşlara “Eşinize kalbinizi verir misiniz?” sorusu soruldu ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

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Röportajda çoğunlukla vatandaşlar, eşlerine olan sevgilerini dile getirerek “Evet, kalbimi veririm” dediler.

Röportajda çoğunlukla vatandaşlar, eşlerine olan sevgilerini dile getirerek “Evet, kalbimi veririm” dediler.

Bazı vatandaşlar ise eşlerinin hayatını daha da güzel kılmak için kalplerini vereceklerini söyledi. Eşlerine duydukları sevgiyi samimi bir şekilde ifade eden vatandaşlar, yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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