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İzmir'de Küçük Çocuk İstiklal Marşı Okudu, Vatandaşlar Saygı Duruşuna Geçti!

İzmir'de Küçük Çocuk İstiklal Marşı Okudu, Vatandaşlar Saygı Duruşuna Geçti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 20:00

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İzmir Kordon'da duygusal anlar yaşandı. Sokak müzisyenlerinin kurduğu mikrofona çıkan küçük bir çocuk, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Çocuğun marşı seslendirdiğini fark eden vatandaşlar ise oturdukları yerden ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti.

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Videoyu buradan buradan izleyebilirsiniz:

Kordon sahilinde oluşan bu anlık sessizlik ve saygı duruşu, adeta bir tören havası yarattı.

Kordon sahilinde oluşan bu anlık sessizlik ve saygı duruşu, adeta bir tören havası yarattı.

Minik çocuğun büyük bir ciddiyetle okuduğu İstiklal Marşı sona erdiğinde, etrafta toplanan kalabalık uzun süre alkışladı. O anları kaydeden bazı vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşınca olay kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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