İzmir'de Küçük Çocuk İstiklal Marşı Okudu, Vatandaşlar Saygı Duruşuna Geçti!

İzmir Kordon'da duygusal anlar yaşandı. Sokak müzisyenlerinin kurduğu mikrofona çıkan küçük bir çocuk, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Çocuğun marşı seslendirdiğini fark eden vatandaşlar ise oturdukları yerden ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti.
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Kordon sahilinde oluşan bu anlık sessizlik ve saygı duruşu, adeta bir tören havası yarattı.
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