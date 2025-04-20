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Nisan Yağmurlarının Şifalı Olduğunu Düşünüyormuş: 30 Yıldır Yağmur Suyunu Biriktirip İçiyor!

Nisan Yağmurlarının Şifalı Olduğunu Düşünüyormuş: 30 Yıldır Yağmur Suyunu Biriktirip İçiyor!

Trabzon
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.04.2025 - 12:22

Trabzon’da yaşayan 48 yaşındaki Naciye Aydın isimli vatandaş, 30 yıldır nisan ayında yağan yağmuru biriktirerek hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor.

Uzmanların “sağlığa zararlı olabilir, içmeyin” diyerek uyardığı yağmur suyunu içen Naciye Aydın, “İçtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?' ifadelerini kullandı.

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Naciye Aydın’ın kayınvalidesinden görerek sürdürdüğü gelenek dikkat çekti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Naciye Aydın’ın kayınvalidesinden görerek sürdürdüğü gelenek dikkat çekti.

Evlerinin çatısına yerleştirdiği kovalarda yağmur suyunu toplayan Aydın, biriken suyu süzdükten sonra hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor. 

Günlük yaşamında süzdüğü yağmur suyunu kullanan Aydın, bu geleneğin yıllardır ailesine ve kendisine şifa getirdiğine inanıyor. 

Ancak uzmanlar, değişen hava koşulları nedeniyle yağmur sularının içilmesinin sağlıklı olmadığını vurguluyor.

Kayınvalidesi nisan yağmurunun suyunu duşta kullanılan suya da katıyormuş.

Kayınvalidesi nisan yağmurunun suyunu duşta kullanılan suya da katıyormuş.

Naciye Aydın, yağmur suyunun şifa getirdiğine inandığını belirterek, 'Yağmur suyunu biriktirip, içmeyi 30 yıl önce kayınvalidemden gördüm. O zamandan beri de yapıyorum. Kayınvalidem nisan yağmurlarını biriktirir, çocuklara içirip, duş aldıkları suların içerisine katar ve yüzünü yıkardı. Ondan gördüklerimi şimdi ben de uyguluyorum. Kendim hem kullanıyorum hem de içiyorum. Şifa getirdiğine inandığım için yapıyorum. Köyün havasını temizdi, o zamanlar biriktirip kullanıyorduk. Şimdi ortam pis ama yine de o kadarcık su beni zehirlemez diye düşünüp içiyorum' diye konuştu.

"Çocuklarıma ve eşime zorla içirdim"

"Çocuklarıma ve eşime zorla içirdim"

Aydın, ailesinin bu geleneğe sıcak bakmadığını ifade ederek, 'Çocuklarım ve eşim içmek istemedi ama zorla içirdim. Her nisan ayı geldiğinde yapıyorum. Yağmur yağdığında çiçeklerimi de ıslansın diye balkona koyuyorum. Çatıya çıkıp kovalarımı koyuyorum. Yağmur suyunu birikiyor daha sonra süzerek kullanıyorum. Yüzümü yıkıyorum. Yemeğimin içine de koydum. Çorbanın içine de koyup, çocuklarıma içirdim. Hatta kayınvalidemin yoğurt yaparken içine yağmur suyu koyduğunu da gördüm. Çocuklarıma söyledim, tuhaf geldi. Yıllarca onlara söylemeden uyguluyordum. Her şeyden zehir alırken sene içerisinde içtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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