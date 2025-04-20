Nisan Yağmurlarının Şifalı Olduğunu Düşünüyormuş: 30 Yıldır Yağmur Suyunu Biriktirip İçiyor!
Trabzon’da yaşayan 48 yaşındaki Naciye Aydın isimli vatandaş, 30 yıldır nisan ayında yağan yağmuru biriktirerek hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor.
Uzmanların “sağlığa zararlı olabilir, içmeyin” diyerek uyardığı yağmur suyunu içen Naciye Aydın, “İçtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Naciye Aydın’ın kayınvalidesinden görerek sürdürdüğü gelenek dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayınvalidesi nisan yağmurunun suyunu duşta kullanılan suya da katıyormuş.
"Çocuklarıma ve eşime zorla içirdim"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın