İstanbul'da İçimizi Isıtan Anlar: Akranlarını İzleyen Kağıt Toplayıcısı Çocuğa Futbol Topu Hediye Etti!

İyi niyetli insanlar, dünyayı sessizce güzelleştirenlerdir. Karşılık beklemeden yardım eder, kalp kırmaktan kaçınırlar. Bu sözlerin tam karşılığı olan bir an İstanbul sokaklarında yaşandı.
Kağıt toplayıcılığı yapan küçük bir çocuk, sokakta arkadaşlarıyla top oynayan yaşıtlarını uzaktan izliyordu. O anları fark eden Furkan Şişman isimli genç, çocuğun içten bakışlarına kayıtsız kalmadı.
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Telefon kamerasıyla bu duygusal anları kaydeden Şişman, ardından çocuğa bir futbol topu hediye etti.
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