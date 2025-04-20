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İstanbul'da İçimizi Isıtan Anlar: Akranlarını İzleyen Kağıt Toplayıcısı Çocuğa Futbol Topu Hediye Etti!

İstanbul'da İçimizi Isıtan Anlar: Akranlarını İzleyen Kağıt Toplayıcısı Çocuğa Futbol Topu Hediye Etti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 17:46

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İyi niyetli insanlar, dünyayı sessizce güzelleştirenlerdir. Karşılık beklemeden yardım eder, kalp kırmaktan kaçınırlar. Bu sözlerin tam karşılığı olan bir an İstanbul sokaklarında yaşandı. 

Kağıt toplayıcılığı yapan küçük bir çocuk, sokakta arkadaşlarıyla top oynayan yaşıtlarını uzaktan izliyordu. O anları fark eden Furkan Şişman isimli genç, çocuğun içten bakışlarına kayıtsız kalmadı.

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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇📹

Telefon kamerasıyla bu duygusal anları kaydeden Şişman, ardından çocuğa bir futbol topu hediye etti.

Telefon kamerasıyla bu duygusal anları kaydeden Şişman, ardından çocuğa bir futbol topu hediye etti.

Furkan Şişman’ın bu güzel jesti sosyal medyada paylaştığı anda büyük ilgi gördü. İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler, 'İyi insanlar iyi ki var' yorumlarıyla paylaşıldı.

Hediye karşısında mutluluğunu gizleyemeyen çocuk, bazen ufak bir süprizin bile büyük bir etki yaratabileceğini gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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