Bir İçerik Üreticisi "Babaların Koltuk Sevdası" Videosu ile Güldürürken Düşündürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIqnD8wNG5r/
İçerik üreticisi Yaşarcan Kocaaslan'ı Apartman Yöneticisi Kemal Amca videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi videolarında aile üyeleri ile ilgili tespitleriyle de güldüren videolara imza atıyor. Kocaaslan son olarak babaların 'koltuk sevdası' üzerine bir video paylaştı. Videosunda, yaşadığımız son olaylara dair yaptığı göndermeler dikkat çekti.
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Son dönemde yaşanan olaylara ünlü isimler ve içerik üreticilerinden de tepki sesleri yükseldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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