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Bir İçerik Üreticisi "Babaların Koltuk Sevdası" Videosu ile Güldürürken Düşündürdü

Bir İçerik Üreticisi "Babaların Koltuk Sevdası" Videosu ile Güldürürken Düşündürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 16:43

İçerik Devam Ediyor

İçerik üreticisi Yaşarcan Kocaaslan'ı Apartman Yöneticisi Kemal Amca videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi videolarında aile üyeleri ile ilgili tespitleriyle de güldüren videolara imza atıyor. Kocaaslan son olarak babaların 'koltuk sevdası' üzerine bir video paylaştı. Videosunda, yaşadığımız son olaylara dair yaptığı göndermeler dikkat çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIqnD8wNG5r/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Son dönemde yaşanan olaylara ünlü isimler ve içerik üreticilerinden de tepki sesleri yükseldi.

Son dönemde yaşanan olaylara ünlü isimler ve içerik üreticilerinden de tepki sesleri yükseldi.

Pek çok içerik üreticisi, duruma kendi tarzlarında çektikleri videolar ile tepki gösterdi. Gündem özellikle sosyal medyada yoğun olarak tartışıldı ve insanlar seslerini bu platformlardan duyurmaya çalıştı. Aynı zamanda sosyal medya ciddi tartılmaların da merkezi haline geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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