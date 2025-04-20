Fiyatlar Uzun Uzun Ekrana Baktırdı: Bir TikTok Kullanıcısı 2020 Yılında Yaptığı Market Alışverişini Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ushyiw/video/...
Son beş yıl içinde, ülkemizin hemen hemen tüm sektörlerinde önemli bir fiyat yükselişi yaşandı. Bu durum, tarımdan teknolojiye, inşaattan günlük yaşamımıza kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterdi. Bu durum yaşam koşullarımızı tümden değiştirdi.
'ushyiw' isimli TikTok kullanıcısı 2020 yılında bir arkadaşıyla yaptığı market alışverişini paylaştı. Sadece 5 yılda yaşanan fiyat değişimi uzun uzun düşündürdü.
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Yaşanan bu durum, ekonomimizin genel yapısını ve işleyişini de doğrudan etkileyerek, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde çeşitli zorluklara yol açtı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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