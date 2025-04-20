Fiyatlar Uzun Uzun Ekrana Baktırdı: Bir TikTok Kullanıcısı 2020 Yılında Yaptığı Market Alışverişini Paylaştı

Son beş yıl içinde, ülkemizin hemen hemen tüm sektörlerinde önemli bir fiyat yükselişi yaşandı. Bu durum, tarımdan teknolojiye, inşaattan günlük yaşamımıza kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterdi. Bu durum yaşam koşullarımızı tümden değiştirdi.

'ushyiw' isimli TikTok kullanıcısı 2020 yılında bir arkadaşıyla yaptığı market alışverişini paylaştı. Sadece 5 yılda yaşanan fiyat değişimi uzun uzun düşündürdü.