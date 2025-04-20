Pikachu Kostümüyle Eylemlere Damgasını Vuran Genç Kostümün İçinde Nasıl Koştuğunu Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIowuz4ibeF/
Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolara Pikahcu kostümlü bir genç damgasını vurmuştu. Antalya’daki protestolarda, Pikachu kostümüyle polisten kaçış anı kameralara takılan Hasan Taşkan sadece ülkemizde değil dünyada da büyük ses getirdi. O koca kostümün içinde minik adımlarla koşuşu izleyenleri gülümsetmişti.
Kostümle nasıl bu kadar rahat koşabildiği merak konusu olunca genç, bu soruya bir açıklık getirdi. Kostümün içinden çektiği video ile nasıl koştuğunu gösterdi.
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Pikachu, Ekrem İmamoğlu protestolarının simgesi haline geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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