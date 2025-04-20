Pikachu Kostümüyle Eylemlere Damgasını Vuran Genç Kostümün İçinde Nasıl Koştuğunu Paylaştı

Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolara Pikahcu kostümlü bir genç damgasını vurmuştu. Antalya’daki protestolarda, Pikachu kostümüyle polisten kaçış anı kameralara takılan Hasan Taşkan sadece ülkemizde değil dünyada da büyük ses getirdi. O koca kostümün içinde minik adımlarla koşuşu izleyenleri gülümsetmişti.

Kostümle nasıl bu kadar rahat koşabildiği merak konusu olunca genç, bu soruya bir açıklık getirdi. Kostümün içinden çektiği video ile nasıl koştuğunu gösterdi.