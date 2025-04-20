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Marmaray'da Gece Saatlerinde Yapılan Yük Taşıma Anları Görüntülendi

Marmaray'da Gece Saatlerinde Yapılan Yük Taşıma Anları Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 11:55

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Gece saatlerinde, dünya genelindeki metro istasyonları, yük taşımacılığına ev sahipliği yapabiliyor. Bu durum, metropol şehirlerin altında, sessizce ve etkili bir şekilde gerçekleşiyor. İstasyonlar, gündüz saatlerinde insan taşımacılığına hizmet ederken, geceleyin yük taşımacılığının önemli bir parçası haline geliyor. 

Marmaray'da da gece yük taşımacılığı yapılan anlar kaydedildi. O anlar ilk kez görenlerde şaşkınlık yarattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul'da bazı metrolar bazı gece saatlerinde de hizmet veriyor.

İstanbul'da bazı metrolar bazı gece saatlerinde de hizmet veriyor.

Yük taşımacılığı ise çok yoğun olmasa da, uzun yıllardır gerçekleştiriliyor. Bu durum, şehirlerin yoğun trafiğini ve taşımacılık maliyetlerini azaltmada büyük bir rol oynuyor. Bu şekilde, metro istasyonları, sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp, şehirlerin lojistik altyapısının kritik bir parçası haline geliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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