Marmaray'da Gece Saatlerinde Yapılan Yük Taşıma Anları Görüntülendi

Yük taşımacılığı ise çok yoğun olmasa da, uzun yıllardır gerçekleştiriliyor. Bu durum, şehirlerin yoğun trafiğini ve taşımacılık maliyetlerini azaltmada büyük bir rol oynuyor. Bu şekilde, metro istasyonları, sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp, şehirlerin lojistik altyapısının kritik bir parçası haline geliyor.