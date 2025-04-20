Marmaray'da Gece Saatlerinde Yapılan Yük Taşıma Anları Görüntülendi

Gece saatlerinde, dünya genelindeki metro istasyonları, yük taşımacılığına ev sahipliği yapabiliyor. Bu durum, metropol şehirlerin altında, sessizce ve etkili bir şekilde gerçekleşiyor. İstasyonlar, gündüz saatlerinde insan taşımacılığına hizmet ederken, geceleyin yük taşımacılığının önemli bir parçası haline geliyor.
Marmaray'da da gece yük taşımacılığı yapılan anlar kaydedildi. O anlar ilk kez görenlerde şaşkınlık yarattı.
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İstanbul'da bazı metrolar bazı gece saatlerinde de hizmet veriyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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