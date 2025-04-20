İstanbul'da Yolun Ortasında Alev Alan Aracı Oradan Geçen Bir TOMA Söndürdü

Son günlerde gerçekleşen eylemlerde TOMA'ları sık sık görüyoruz. Fakat bu sefer TOMA farklı bir olayla gündem oldu.
İstanbul, Kadıköy'de bir araç seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı hızla yol kenarına çekti. Yanan araç kaderine tek edildiği sırada imdada bir TOMA yetişti. Tesadüfen yanan aracı gören TOMA, su sıkarak aracı saniyeler içinde söndürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın