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İstanbul'da Yolun Ortasında Alev Alan Aracı Oradan Geçen Bir TOMA Söndürdü

İstanbul'da Yolun Ortasında Alev Alan Aracı Oradan Geçen Bir TOMA Söndürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 10:16

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Son günlerde gerçekleşen eylemlerde TOMA'ları sık sık görüyoruz. Fakat bu sefer TOMA farklı bir olayla gündem oldu.

İstanbul, Kadıköy'de bir araç seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı hızla yol kenarına çekti. Yanan araç kaderine tek edildiği sırada imdada bir TOMA yetişti. Tesadüfen yanan aracı gören TOMA, su sıkarak aracı saniyeler içinde söndürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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