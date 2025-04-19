Yabancı Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de Hiç Konuşmadan Derdinizi Anlatabileceğiniz 15 Hareketi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIgM_F...
Dilin sadece sözcüklerden ibaret olmadığını biliyoruz. İletişimde jest ve mimiklerin önemi büyük. Sözsüz iletişim, duygularımızı ve düşüncelerimizi anlatmada oldukça etkili bir yol. Hatta bazen, kelimelerin yerini alabiliyorlar. Bu da etkili iletişimi güçlendirebiliyor. Dilimizde de pek çok jest ve mimik var. Hatta bazen hiç konuşmadan sadece bu jestlerle anlaşabilmemiz mümkün oluyor.
Yabancı bir içerik üreticisi, ülkemizde sıkça kullanılan 15 jesti paylaştı. O video, dünyanın dört bir yanından kullanıcıların dikkatini çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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