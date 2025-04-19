Yabancı Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de Hiç Konuşmadan Derdinizi Anlatabileceğiniz 15 Hareketi Paylaştı

Dilin sadece sözcüklerden ibaret olmadığını biliyoruz. İletişimde jest ve mimiklerin önemi büyük. Sözsüz iletişim, duygularımızı ve düşüncelerimizi anlatmada oldukça etkili bir yol. Hatta bazen, kelimelerin yerini alabiliyorlar. Bu da etkili iletişimi güçlendirebiliyor. Dilimizde de pek çok jest ve mimik var. Hatta bazen hiç konuşmadan sadece bu jestlerle anlaşabilmemiz mümkün oluyor.

Yabancı bir içerik üreticisi, ülkemizde sıkça kullanılan 15 jesti paylaştı. O video, dünyanın dört bir yanından kullanıcıların dikkatini çekti.