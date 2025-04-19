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Norveç'te Yaşayan Bir Türk Kuyumcuda Yaşadığı İlginç Olayı Paylaştı

Norveç'te Yaşayan Bir Türk Kuyumcuda Yaşadığı İlginç Olayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 16:33

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Dünyanın dört bir yanından insanların hayranlıkla baktığı, huzur ve dinginliğin mükemmel birleşimi olan Norveç, en huzurlu ülkelerden biri olarak biliniyor. Bu eşsiz ülke, sakin yaşam tarzı, doğal güzellikleri, yüksek yaşam standartları ve sosyal hizmetleri ile adeta bir yaşam cenneti. Norveç'in bu unvanı kazanmasında, halkının refah seviyesi, eğitim kalitesi, sağlık hizmetleri ve düşük suç oranları gibi faktörlerin büyük rolü var. 

Norveç'te yaşayan bir Türk, kuyumcuda yaşadığı ilginç anıyı paylaştı. Anlattığı olay Norveç'in ekonomik durumunu ve paraya bakış açılarını gözler önüne serdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Altını bozdurmak istediğini duyan kuyumcu, ne demek istediğini bile anlamamış.

Altını bozdurmak istediğini duyan kuyumcu, ne demek istediğini bile anlamamış.

'Nasıl yani? Böyle bir şey yok bizde' diyen kuyumcu, altını alan kuyumcunun onunla ne yaptığını da sormuş. Altının eritilip yeniden işlendiğini duyan kuyumcu da en az altının bozdurulmadığını öğrenen Türk kadar şaşırmış.

Türkiye'de altın, pek çok kişi tarafından tercih edilen bir yatırım aracıdır.

Türkiye'de altın, pek çok kişi tarafından tercih edilen bir yatırım aracıdır.

Yaşlı genç demeden, herkesin güvendiği bu değerli metal, ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman olarak görülür. Birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan altın, her daim popülerliğini korumaktadır. 

Fakat Norveç'te insanların altının bir yatırım aracı olabileceğinin farkında bile olmadığını gören kuzeyin.tircisi' isimli sosyal medya kullanıcısı yaşadığı şaşkınlığı takipçileri ile paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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