Norveç'te Yaşayan Bir Türk Kuyumcuda Yaşadığı İlginç Olayı Paylaştı

Yaşlı genç demeden, herkesin güvendiği bu değerli metal, ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman olarak görülür. Birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan altın, her daim popülerliğini korumaktadır.

Fakat Norveç'te insanların altının bir yatırım aracı olabileceğinin farkında bile olmadığını gören kuzeyin.tircisi' isimli sosyal medya kullanıcısı yaşadığı şaşkınlığı takipçileri ile paylaştı.