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Bir İçerik Üreticisi Kırmızı Başlıklı Kız Hikayesini Kurdun Gözünden Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Kırmızı Başlıklı Kız Hikayesini Kurdun Gözünden Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 10:02 Son Güncelleme: 20.04.2025 - 10:03

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Hemen hemen hepimiz aynı masallarla büyüdük. Bunların en bilineni ise Kırmızı Başlıklı Kız. Bu masalın evrensel temaları, onun nesiller boyu anlatılmasını sağlamış ve hala popülerliğini korumasına yardımcı olmuştur. Her masalda olduğu gibi bu masalda da iyiler kazanır kötüler kaybeder. Peki olay gerçekten öyle mi?

İçerik üreticisi Alkan Gürkan Cevizci, olayı bir de kurdun gözünden anlattı. Kurdun savunması pek çok kişinin hikayeye bakış açısını değiştirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Masallar, ilk bakışta çocuklar için eğitici ve öğretici unsurlar gibi görünse de, aslında birçokları tehlikeli ve yanıltıcı mesajlar taşıyor.

Masallar, ilk bakışta çocuklar için eğitici ve öğretici unsurlar gibi görünse de, aslında birçokları tehlikeli ve yanıltıcı mesajlar taşıyor.

Bu masalların orijinal versiyonları, genellikle bu türden mesajları yumuşatmak veya tamamen ortadan kaldırmak için değiştirilmiş durumda. Ancak bu durum, masalların çocuklarımıza verdiği mesajların doğası üzerinde ciddi bir düşünme ve tartışma ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu nedenle, masalların içerdiği mesajları ve bunların çocuklarımız üzerindeki potansiyel etkilerini dikkatlice değerlendirmemiz gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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