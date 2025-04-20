Bir İçerik Üreticisi Kırmızı Başlıklı Kız Hikayesini Kurdun Gözünden Anlattı

Hemen hemen hepimiz aynı masallarla büyüdük. Bunların en bilineni ise Kırmızı Başlıklı Kız. Bu masalın evrensel temaları, onun nesiller boyu anlatılmasını sağlamış ve hala popülerliğini korumasına yardımcı olmuştur. Her masalda olduğu gibi bu masalda da iyiler kazanır kötüler kaybeder. Peki olay gerçekten öyle mi?

İçerik üreticisi Alkan Gürkan Cevizci, olayı bir de kurdun gözünden anlattı. Kurdun savunması pek çok kişinin hikayeye bakış açısını değiştirdi.