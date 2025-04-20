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Standı Karnavaldan Kaldırılmıştı: Fenomen Dönerci Hijyen Kurallarına Uyacağına Söz Verdi

Standı Karnavaldan Kaldırılmıştı: Fenomen Dönerci Hijyen Kurallarına Uyacağına Söz Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 13:01

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Adana'da,  Salih Gülağacı isimli fenomen dönerci işletmesinde pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. Aynı dönerci Portakal Çiçeği Karnaval'ında da stand kurdu. Fakat Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki tezgahı da hijyen kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı.

Fenomen dönerci çektiği bir video ile kurallara uyacağına dair söz verdi. Yeni ekipmanlarıyla döner yaptığı anları paylaşarak 'Salmonellalardan uzak duracağız' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri döner sebebiyle 600'ün üzerinde kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri döner sebebiyle 600'ün üzerinde kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Bunun üzerine dönercilerdeki hijyen koşulları sorgulanmaya başlandı. Pek çok dönercinin pişmiş dönerin üzerine çiğ et eklediği, bunun da 'salmonella'ya davetiye çıkardığı öğrenildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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