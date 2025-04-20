Standı Karnavaldan Kaldırılmıştı: Fenomen Dönerci Hijyen Kurallarına Uyacağına Söz Verdi

Adana'da, Salih Gülağacı isimli fenomen dönerci işletmesinde pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. Aynı dönerci Portakal Çiçeği Karnaval'ında da stand kurdu. Fakat Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki tezgahı da hijyen kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı.
Fenomen dönerci çektiği bir video ile kurallara uyacağına dair söz verdi. Yeni ekipmanlarıyla döner yaptığı anları paylaşarak 'Salmonellalardan uzak duracağız' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri döner sebebiyle 600'ün üzerinde kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın