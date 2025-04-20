Hindistan'da Kask Üretim Anında Çekilen Görüntüler Kaza Yaşanmaması İçin Dua Ettirdi

Hindistan'da çeşitli ürünlerin üretim süreçlerinden görüntüler, her birimiz için hayrete düşürüyor. Yemekten, tüketim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen bu üretim süreçlerinde kullanılan yöntemler pes dedirtiyor.
Hindistan'da, kask üretim sürecinde çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu. Kullanılan boyalardan yapıştırıcılara, pek çok adım beyinleri yakarken, kaskların güvenliği üzerine de düşündürdü.
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Hindistan, dünya üzerindeki en özgün ve benzersiz ülkelerden biri.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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