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Hindistan'da Kask Üretim Anında Çekilen Görüntüler Kaza Yaşanmaması İçin Dua Ettirdi

Hindistan'da Kask Üretim Anında Çekilen Görüntüler Kaza Yaşanmaması İçin Dua Ettirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 12:39

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Hindistan'da çeşitli ürünlerin üretim süreçlerinden görüntüler, her birimiz için hayrete düşürüyor. Yemekten, tüketim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen bu üretim süreçlerinde kullanılan yöntemler pes dedirtiyor. 

Hindistan'da, kask üretim sürecinde çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu. Kullanılan  boyalardan yapıştırıcılara, pek çok adım beyinleri yakarken, kaskların güvenliği üzerine de düşündürdü.

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Hindistan, dünya üzerindeki en özgün ve benzersiz ülkelerden biri.

Hindistan, dünya üzerindeki en özgün ve benzersiz ülkelerden biri.

İçerisinde barındırdığı zengin kültürü, tarihi mirası ve çeşitli etnik gruplarıyla, bu coğrafya kendine has bir çeşitlilik sunuyor. Her ne kadar zaman zaman karmaşık ve tuhaf gibi görünse de, Hindistan'ın bu eşsiz özellikleri onu dünyanın en ilgi çekici ve özgün ülkelerinden biri yapıyor. Sosyal medyada karşılaştığımız birbirinden ilginç görüntülere rağmen Hindistan hala dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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