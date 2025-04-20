Hindistan'da Kask Üretim Anında Çekilen Görüntüler Kaza Yaşanmaması İçin Dua Ettirdi

Hindistan'da çeşitli ürünlerin üretim süreçlerinden görüntüler, her birimiz için hayrete düşürüyor. Yemekten, tüketim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen bu üretim süreçlerinde kullanılan yöntemler pes dedirtiyor.

Hindistan'da, kask üretim sürecinde çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu. Kullanılan boyalardan yapıştırıcılara, pek çok adım beyinleri yakarken, kaskların güvenliği üzerine de düşündürdü.