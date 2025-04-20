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Bir İçerik Üreticisi Jeff Bezos'un Çok Konuşulan Uzay Yolculuğunun Arka Planını Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Jeff Bezos'un Çok Konuşulan Uzay Yolculuğunun Arka Planını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2025 - 15:26

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi Blue Origin 14 Nisan'da bir uzay yolculuğu organize etti.  Katy Perry, televizyoncu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen, film yapımcısı Kerianne Flynn ve Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'den oluşan ekibin bu yolculuğu 'Kadının Gücü' temasıyla sunuldu. Fakat yolculuk baştan sonra pek çok tepkiyi beraberinde getirdi. 

'deliciousdailynews' isimli bir içerik üreticisi de bu uzay yolculuğunu yorumladı. 'Bazen bir hikaye satmaya çalışırsınız. Fakat hikayenin altı boşsa eninde sonunda bunu herkes fark eder' diyen kadın, yolculuğun iç yüzünü anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Jeff Bezoss'un bu girişimi tam bir pazarlama krizine dönüştü. Pek çok kişi sadece 11 dakika süren bu yolcuğun gerçek olduğuna dahi inanmadı.

Jeff Bezoss'un bu girişimi tam bir pazarlama krizine dönüştü. Pek çok kişi sadece 11 dakika süren bu yolcuğun gerçek olduğuna dahi inanmadı.

Maliyeti 5.5 milyar dolar olan, kişi başı ödenilmesi gereken ücreti ise 28 milyon dolar olan bu yolculuğun, hem maliyeti hem de ekibe seçilen kişiler ile  toplumsal eşitlik temasından çıkıp, milyarder elitizmini parlatan bir reklam kampanyasına dönüştüğü düşünülüyor. 

Aynı zamanda bu 11 dakikalık uzay yolculuğunun, 1 insanın 2 yıllık karbon ayak izine eşit olması da çevreciler tarafından oldukça tepki çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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