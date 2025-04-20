Bir İçerik Üreticisi Jeff Bezos'un Çok Konuşulan Uzay Yolculuğunun Arka Planını Anlattı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi Blue Origin 14 Nisan'da bir uzay yolculuğu organize etti. Katy Perry, televizyoncu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen, film yapımcısı Kerianne Flynn ve Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'den oluşan ekibin bu yolculuğu 'Kadının Gücü' temasıyla sunuldu. Fakat yolculuk baştan sonra pek çok tepkiyi beraberinde getirdi.

'deliciousdailynews' isimli bir içerik üreticisi de bu uzay yolculuğunu yorumladı. 'Bazen bir hikaye satmaya çalışırsınız. Fakat hikayenin altı boşsa eninde sonunda bunu herkes fark eder' diyen kadın, yolculuğun iç yüzünü anlattı.