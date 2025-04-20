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Nilperi Şahinkaya, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Döneminde Bölüm Başı Ne Kadar Kazandığını Açıkladı!

Nilperi Şahinkaya, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Döneminde Bölüm Başı Ne Kadar Kazandığını Açıkladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 16:56

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Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Son olarak “Kral Kaybederse” dizisinde rol alan Şahinkaya, oyunculuğa adım attığı ilk yıllara dair samimi itiraflarda bulundu.

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Mesude karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti açıkladı.

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Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

Şahinkaya, dönemin şartlarına göre makul sayılabilecek bir gelirle ay sonunu rahatlıkla getirebildiğini belirterek, bölüm başı 2 bin TL kazandığını açıkladı.

Şahinkaya, dönemin şartlarına göre makul sayılabilecek bir gelirle ay sonunu rahatlıkla getirebildiğini belirterek, bölüm başı 2 bin TL kazandığını açıkladı.

“İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı” diye konuştu.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Şahinkaya'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Şahinkaya'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şahinkaya’nın yaptığı kıyas, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.  Pek çok kullanıcı, Şahinkaya’nın yaptığı kıyas üzerinden bugünün hayat pahalılığına ve alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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