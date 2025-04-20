Nilperi Şahinkaya, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Döneminde Bölüm Başı Ne Kadar Kazandığını Açıkladı!

“İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı” diye konuştu.