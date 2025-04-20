Nilperi Şahinkaya, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Döneminde Bölüm Başı Ne Kadar Kazandığını Açıkladı!

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Son olarak “Kral Kaybederse” dizisinde rol alan Şahinkaya, oyunculuğa adım attığı ilk yıllara dair samimi itiraflarda bulundu.
2010 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Mesude karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti açıkladı.
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Şahinkaya, dönemin şartlarına göre makul sayılabilecek bir gelirle ay sonunu rahatlıkla getirebildiğini belirterek, bölüm başı 2 bin TL kazandığını açıkladı.
Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Şahinkaya'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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